Исламабад, 25 июня, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Силовики Пакистана ликвидировали двух террористов в ходе спецоперации на северо-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что бой между силовиками и террористами произошел в районе Кулачи в провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе перестрелки двух боевиков удалось ликвидировать. Также у террористов захватили оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня полицейский погиб при нападении террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Еще трое сотрудников пакистанской полиции получили ранения различной степени тяжести.