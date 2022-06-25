Красноярск, , 04:28 — REGNUM В субботу, 25 июня, в Красноярске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето 2 © Андрей Никитин

В 8:00 на Театральной площади было +19 °C.

Ночью с 25 на 26 июня ожидается до +17… +18 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость западного ветра 7−12 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 июня, в Красноярске до +27… +30 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +18… +20 °C, небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 27 июня, в Красноярске ожидается до +26… +30 °C днём и до +16… +18 °C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 25 июня на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Эвенкийском МР местами ожидается до +30 °C, грозы. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами грозы, шквалистые усиления ветра до 15−18 м/с.

На юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

25−27 июня в Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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