Москва, , 04:24 — REGNUM Пик жаркой погоды ожидается 27 июня в Москве. Об этом 24 июня сообщил на своём сайте Гидрометцентр России.

Жара в городе © ИА REGNUM

Согласно прогнозам метеорологов, в выходные дни 25 и 26 июня в Москве ожидается жаркая, малооблачная погода, причиной которой станет высокий тёплый антициклон, который придёт в регион с запада.

В Москве в выходные дни днём ожидается +29…+32 градуса, в Московской области воздух в дневное время прогреется до +27…+32 градусов. При этом ночи тоже будут тёплыми, +17…+19 градусов по области, а в Москве +20…+22 градуса.

Но пик жары ожидается 27 июня. Днём термометры покажут в Москве до+31…+33 градусов, а в Московской области ожидается +28…+33 градуса. При этом будет дуть умеренный ветер северо-западного направления, с отдельными порывами до 15 м/сек.

По данным метеорологов, значения температуры воздуха днём 27 июня в Москве будут близки к абсолютному максимуму, который был зафиксирован в 2021 году и составил +33,6 градусов.

Затем, уже 28 июня ожидается приход холодного атмосферного фронта в регион с севера. Он принесёт с собой похолодание и локальные кратковременные дожди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве из-за сильной жары объявлен «оранжевый», опасный, уровень погодной опасности.

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