Москва, , 04:04 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за предстоящей жаркой погоды. Об этом 24 июня сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из данных на карте, составленной специалистами Гидрометцентра, следует, что в Москве и в Московской области в связи с приходом в регион с запада высокого теплого антициклона, ожидается жаркая погода. В выходные в Москве ожидается +29…+32 градуса, в Подмосковье +27…+32 градуса днём.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать в период с 12:00 мск 26 июня до 18:00мск 26 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москву и Московскую область придёт жаркая малооблачная погода.

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