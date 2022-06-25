Осло, , 03:52 — REGNUM Сотрудники полиции столицы Норвегии Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей норвежских правоохранительных органов.

Скорая помощь. Осло Dickelbers

Сообщается, что подозреваемого задержали недалеко от места преступления. Также уточняется, что в результате стрельбы погибли два человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Осло в ночном клубе неизвестный открыл стрельбу по людям. Других подробностей полиция не предоставила. Сообщалось лишь, что в результате стрельбы было несколько пострадавших.