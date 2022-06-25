Париж, , 03:42 — REGNUM Инфляция во Франции по-прежнему растет и в конце года ее увеличение может остановиться на уровне от 6,5% до 7%, сообщает на своем сайте национального института статистики и экономических исследований (Insee).

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно информации учреждения, по итогам мая рост цен составил 5,2%, а в сентябре он в состоянии достигнуть до 7% в сентябре уже после стабилизируется в пределах 6,5-7%.

В Insee отметили, что наиболее тяжелая ситуация характерна для продуктов питания и промышленных товаров. Представленный прогноз по инфляции основан на предположении о том, что в течение всего периода стоимость нефти марки Brent будет равняться примерно $120 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Insee объявил, что в первом квартале 2022 года государственный долг Франции увеличился на €88,8 млрд и превысил уровень в 114% от ВВП.

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