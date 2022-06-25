Тбилиси, 26 июня, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Грузия не имеет важного значения для Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

ru.torange.biz Грузинский флаг

«Для Грузии получение статуса кандидата в ЕС всё-таки останется несбыточной мечтой, потому что Грузия в достаточной мере не проявила себя перед Западом. Это всё-таки дополнительная нагрузка для Запада, и вообще, присутствие Грузии в ЕС вызывало широкую дискуссию в Европе. Не все хотят, чтобы Грузия была членом или даже кандидатом в члены ЕС. Грузию не хотят видеть в европейской семье, потому что Грузия для многих европейских политиков — это где-то на Востоке, это очень далеко, это неразвитая страна третьего мира. Грузинский вопрос для Европы не так сейчас важен, тем более, когда у неё серьёзные проблемы политического, экономического характера, внутренние противоречия. Имея такие проблемы, Западу заниматься Грузией просто нет смысла. Перед грузинами захлопнут дверь. И это было ожидаемо», — сказал эксперт.

Напомним, что ЕС отказался предоставить Грузии статус кандидата на вступление в свои ряды.