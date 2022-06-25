Осло, 25 июня, 2022, 03:24 — ИА Регнум. В центре норвежской столицы Осло произошла стрельба в ночном клубе, сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице в Twitter.

dconvertini Осло

«Прозвучали выстрелы в ночном клубе в центре города», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате стрельбы пострадали несколько человек. При этом их число и сведения о состоянии здоровья не приводятся. Других деталей произошедшего не сообщается. Полиция пообещала представить более подробную информацию в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стрельба произошла в поезде в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния). В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения.