Анкара, , 03:24 — REGNUM Природный пожар, который полыхает в районе турецкого курорта Мармарис, «в значительной степени» взят под контроль. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершивший поездку в пострадавшую от стихии провинцию Мугла.

Лесной пожар (сс) skeeze

По словам главы государства, он вместе с делегацией облетел территории, которые были охвачены огнем. Турецкий лидер уточнил, что погибших в результате пожаров нет. Однако 47 человек получили отравление угарным газом и 19 пострадавшим понадобилась госпитализация. Позднее их выписали.

Эрдоган также отметил, что из района, в котором бушуют пожары было эвакуировано 435 человек. Большая часть этих людей уже вернулась в свои дома. Президент добавил, что для ликвидации пожаров привлекли 4,6 тысячи человек, 1,2 тысячи единиц техники, включая 61 самолет и вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил идею ввести в Турции смертную казнь за поджоги лесов. Заявление было сделано в ходе поездки в Мармарис.

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