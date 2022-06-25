Луганск, , 03:23 — REGNUM Украинские боевики обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 25 июня сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 00:20 мск 25 июня, он вёлся с направления населённого пункта Дружковка. По городу Сватово украинскими войсками была выпущена одна ракета «Точка-У».

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мирной жительнице, получившей ранение в результате обстрела со стороны украинских боевиков поселка Тепличное в ЛНР ракетой «Точка-У».

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