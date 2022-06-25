Москва, , 03:09 — REGNUM Запад пытается защитить свои крайне враждебные действия в адрес России путем нелогичной и бездоказательной аргументации, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так сенатор оценил высказывание министра иностранных дел Анналены Бербок, обвинившей Россию в том, что Москва якобы использует голод как оружие.

«Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Анналена Бербок использует безграмотную и циничную ложь, обвиняя Россию в причастности к проблемам с продовольствием в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: Бербок лживо и безграмотно обвиняет Россию из-за голода