Кишинёв, , 02:48 — REGNUM Молдавия, чтобы стать членом ЕС, должна «решить вопрос» о конфликте с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом заявила молдавский президент Майя Санду 24 июня в интервью телеканалу Prime.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем она полагает, что евроинтеграция Кишинева сможет облегчить процесс поиска решения. Кроме того, по мнению Санду, конфликт с Приднестровьем не должен мешать процессу включения Молдавии в состав ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Европейский совет присвоил Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Майя Санду назвала указанный шаг «историческим решением».

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