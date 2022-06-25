Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Акция протеста с участием нескольких тысяч человек против отмены федеральных гарантий прав на аборты началась возле здания Верховного суда в Вашингтоне. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

Протестующие стали собираться сразу же после оглашения решения суда. Возле здания дежурят наряды полиции, на ряд улиц ограничен доступ. Большинство демонстрантов —женщины, но мужчин тоже присутствует довольно много. Акция носит мирный характер, никаких столкновений и других ЧП не наблюдается.

Основное требование протестующих лишать женщину выбора в вопросе рождения детей, называя право на аборт базовым. Кроме того, ряд собравшихся граждан призывает реформировать судебную систему страны и принять федеральный закон о праве на аборты, а жителей страны просят голосовать на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США против республиканцев, которые обычно выступают против абортов.

Верховный суд 24 июня отменил постановление, вынесенное около 50 лет назад в 1973 году, касающееся гарантий федеральных властей страны права на аборт. Решение означает, что выработка соответствующих норм будет производиться на уровне отдельных штатов США. В некоторых американских штатах, где у власти находятся республиканцы, были попытки ужесточения законов, касающихся абортов. Демократы традиционно выступают против ужесточения.

По данным издания The New York Times, после решения Верховного суда закон об абортах вступил в силу сразу в шести штатах США. Постановление от 1973 года делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение, принятое верховным судом США по ограничениям прав, связанных с абортами. По мнению представителя ООН, отмена постановления от 1973 года о праве на аборт в США не поможет решить проблему абортов как таковую.

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