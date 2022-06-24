Москва, 25 июня, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы, пожелав им найти свое призвание и стремиться вперед. Об этом он заявил в видеообрщении, которое размещено на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что сегодняшним школьникам и студентам предстоит определять будущее страны. По словам Путина, они будут совершать громкие открытия, ставить новые рекорды и вдохновлять других людей своими достижениями.

Президент также пожелал выпускникам счастья, благополучия и удачи во всех их начинаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня министерство образования Киргизии запретило проводить в стране праздничные мероприятия, посвященные вручению выпускникам школ аттестатов об окончании девятых и одиннадцатых классов.