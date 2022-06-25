Кишинёв, , 02:14 — REGNUM Молдавские власти не владеют информацией о том, что Россия якобы собирается атаковать Молдавию. Об этом заявила президент республики Молдавии Майя Санду 24 июня в интервью телеканалу Prime.

Майя Санду European People's Party

По ее словам, этот факт дает Кишиневу «определенное ощущение безопасности». Вместе с тем Санду отметила, что в стране не знают, как изменится ситуация через полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня бывший молдавский президент и председатель оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Молдавия только формально соблюдает нейтралитет в рамках противостояния России и Запада.

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