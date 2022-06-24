Глава Молдавии заявила об отсутствии военной угрозы со стороны России
Кишинёв, 25 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Молдавские власти не владеют информацией о том, что Россия якобы собирается атаковать Молдавию. Об этом заявила президент республики Молдавии Майя Санду 24 июня в интервью телеканалу Prime.
European People's Party
Майя Санду
По ее словам, этот факт дает Кишиневу «определенное ощущение безопасности». Вместе с тем Санду отметила, что в стране не знают, как изменится ситуация через полгода.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня бывший молдавский президент и председатель оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Молдавия только формально соблюдает нейтралитет в рамках противостояния России и Запада.