Кишинёв, 25 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Молдавские власти не владеют информацией о том, что Россия якобы собирается атаковать Молдавию. Об этом заявила президент республики Молдавии Майя Санду 24 июня в интервью телеканалу Prime.

European People's Party Майя Санду

По ее словам, этот факт дает Кишиневу «определенное ощущение безопасности». Вместе с тем Санду отметила, что в стране не знают, как изменится ситуация через полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня бывший молдавский президент и председатель оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Молдавия только формально соблюдает нейтралитет в рамках противостояния России и Запада.