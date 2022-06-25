Париж, , 02:07 — REGNUM Вернуться на дистанционный формат работы, чтобы пережить будущую зиму в условиях сокращения импорта Францией российского газа предложили жителям страны. Об этом 24 июня рассказал экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Как уточнил журналист, выгода от такого шага, на первый взгляд, неочевидна, но пример карантина доказал, что потребление энергии снижается в случае перехода работников на удалённый режим.

«Возобновить удаленную работу — на первый взгляд кажется, что выгода неочевидна: на отопление и освещение каждого отдельного жилья, возможно, тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы. Но есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии — ред) снизилось на пять процентов», — пояснил Стефан Педраззи.

Кроме такого варианта экономии электроэнергии, обозреватель предложил и другие варианты. Например, сдвинуть рабочие часы для выравнивания пиковой загруженности утром и вечером. Также рассматривается вариант реорганизации и сокращения производств, потребляющих большие объёмы энергии.

При этом эксперт предупреждает, что угроза дефицита газа реальная, хотя правительство Франции старается не афишировать эту проблему.

Напомним, министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше уточнил, что поставки газа из России сократились, но не остановлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о продлении тарифного щита в отношении цены на газ до конца года. Эта защитная мера была введена осенью 2021 года для защиты французов от резкого роста цен на энергоносители.

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