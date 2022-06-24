Эр-Рияд, 25 июня, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Саудовская Аравия вложит $3,4 млрд в сферу вакцин и биомедицинских препаратов, сообщает государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандара аль-Хораефа.

Hhs.gov Производство вакцин

Чиновник также возглавляет недавно созданный в стране комитет по вакцинам и биофармацевтической промышленности. Глава ведомства заявил, что инвестиции в указанный сектор направлены на развитие фармацевтической безопасности Саудовской Аравии и превращение королевства крупный центр биомедицинских технологий.

Министр также рассказал, что инвестиционная деятельность будет разделена на две части. Первая включит в себя совершенствование технологий производства основных детских вакцин и инсулина, а вторая — локализацию производства иммунологических и противораковых препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня министр туризма Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб заявил, что власти королевства направят на развитие туризма $200 млрд и планируют довести до 10% долю этого сектора в ВВП страны к 2030 году.

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