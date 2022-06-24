Москва, 25 июня, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Вероятность завоза чумы на территорию России является крайне низкой, так как это заболевание характерно для отдаленных сельских территорий, заявил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

Василий Иванов ИА REGNUM Костюм чумного доктора

«Это маловероятно, потому что она все-таки находится в сельскохозяйственных, глухих, что называется, местах, и оттуда люди к нам очень редко приезжают», — цитирует его ТАСС.

Эксперт отметил, что в настоящее время с большим количеством стран закрыты границы. Поэтому он считает вероятность завоза чумы из-за границы в Россию крайне низкой. При этом Зверев добавил, что в случае возникновения вспышки заболевания, ее будет необходимо взять под контроль. Он подчеркнул, что сейчас чума не является настолько страшным заболеванием, как это было в Средние века.

Эксперт указал, что в Монголии ежегодно фиксируют один-два случая заболевания чумой. Это связано с употреблением в пищу больных сусликов или тарбаганов. Тем не менее для России эта болезнь не является серьезной угрозой.