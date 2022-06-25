Бамако, , 01:39 — REGNUM Новый закон о выборах в Мали был утвержден 24 июня военным правительством страны, которое захватило власть в республике в августе 2020 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

Флаг Мали Rgaudin

6 июня малийские власти согласовали двухлетний план по переходу к демократическому правлению, отсчет которого начинается с марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало от правительства Мали провести всеобщие выборы, угрожая в случае, если руководство государства не возьмет на себя обязательство провести демократические преобразования.

Читайте ранее в этом сюжете: ЭКОВАС потребовало от Мали провести выборы в феврале под угрозой санкций