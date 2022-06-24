Бамако, 25 июня, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Новый закон о выборах в Мали был утвержден 24 июня военным правительством страны, которое захватило власть в республике в августе 2020 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

Rgaudin Флаг Мали

6 июня малийские власти согласовали двухлетний план по переходу к демократическому правлению, отсчет которого начинается с марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало от правительства Мали провести всеобщие выборы, угрожая в случае, если руководство государства не возьмет на себя обязательство провести демократические преобразования.