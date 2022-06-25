Могадишо, , 01:38 — REGNUM Семерых террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали силовики Сомали в ходе операции на северо-востоке страны, сообщает Синьхуа.

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Сообщается, что четверых боевиков задержали в районе деревни Иссе и города Тимирше, там террористы пытались забрать вооружения и обмундирование. Троих других боевиков задержали в деревне возле города Тимирше. При этом спецслужбы Сомали получили данные о местонахождении боевиков от местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня армия Сомали ликвидировала двух террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции на севере республики. Также четверых боевиков удалось захватить живыми.