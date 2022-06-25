Лондон, , 01:09 — REGNUM Попытки Запада добиться международной изоляции России из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины не привели к желаемому результату, заявил публицист Льюс в газете The Financial Times.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Индонезия направила российскому лидеру Владимиру Путину приглашение к участию в саммите «Группы двадцати» (G20), несмотря на все требования Вашингтона по исключению Москвы из международных организаций. Обозреватель указал, что из 55 лидеров стран Африканского союза только четверо смотрели видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, которого активно продвигает Запад.

По мнению Льюса, большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки стараются вести самостоятельную политику, а ситуация вокруг Украины лишь усиливает их стремления в этом. В связи с этим автор считает, что Западу не удалось привлечь на свою сторону эти государства.

При этом экономическая изоляция России также не удалась, считает Льюс. Он указал, что Китай и Индия уже пытаются найти альтернативу западным платежным системам, от которых Россию отключили. Также они закупают ресурсы на фоне действия антироссийских санкций Запада.