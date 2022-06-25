Пекин, , 01:08 — REGNUM В саммите БРИКС+, который 24 июня прошёл в режиме видеоконференции под председательством КНР, приняли участие представители 18 стран, включая глав государств и правительств.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Точное число участников предстоящего форума МИД Китая не раскрыл даже на прошедшей за несколько часов до события регулярной пресс-конференции.

По итогу мероприятия, в разговоре по широкому кругу вопросов, наряду с основной «пятёркой» БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), приняли участие ещё 13 стран: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

По итогу встречи была принята Пекинская декларация XIV саммита БРИКС, с текстом которой можно ознакомиться на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств группы БРИКС заявил, что Аргентина стремится войти в число полноправных членов этого объединения.

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