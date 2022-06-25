Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Избежать прецессии в США будет все сложнее, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 24 июня на пресс-конференции.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, в учреждении ожидали, что американская экономика замедлится на фоне курса, намеченного на встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке в июне, а также из-за ожидаемого сокращения бюджетного дефицита в стране.

Георгиева подчеркнула, что возможность для США уберечься от рецессии сужается. Кроме того, глава МВФ отметила, что ее учреждение должно объявить о «неопределенности текущей ситуации».

Директор-распорядитель добавила, что экономика США якобы «восстанавливается после пандемии», но подвергается сильным шокам, таким как специальная военная операция на Украине и вводимые в Китае карантинные меры по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс заявил, что снижения инфляции в Соединенных Штатах, необходимо как минимум пять лет держать уровень безработицы в стране выше 5%.

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