Вашингтон, 25 июня, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Избежать рецессии в США будет все сложнее, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 24 июня на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По ее словам, в учреждении ожидали, что американская экономика замедлится на фоне курса, намеченного на встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке в июне, а также из-за ожидаемого сокращения бюджетного дефицита в стране.

Георгиева подчеркнула, что возможность для США уберечься от рецессии сужается. Кроме того, глава МВФ отметила, что ее учреждение должно объявить о «неопределенности текущей ситуации».

Директор-распорядитель добавила, что экономика США якобы «восстанавливается после пандемии», но подвергается сильным шокам, таким как специальная военная операция на Украине и вводимые в Китае карантинные меры по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс заявил, что для снижения инфляции в Соединенных Штатах необходимо как минимум пять лет держать уровень безработицы в стране выше 5%.