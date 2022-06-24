Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 01:04 — ИА Регнум. По акватории Невы прошёл главный герой праздника выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия» под алыми парусами. Его проход стал кульминацией и завершением красивейшего представления, передаёт 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» на празднике «Алые паруса»

Проход брига по Неве предваряло масштабное свето-пиротехническое шоу с продолжительным и очень разнообразным фейерверком в ночном небе. Оно погрузило всех гостей и зрителей в романтично-праздничную атмосферу. А для брига в это время развели Дворцовый и Благовещенский мосты.

Собравшиеся на набережных жители и гости Санкт-Петербурга, а главное — выпускники учебных заведений увидели, как под музыкальное сопровождение над Невой прошли «алые паруса». Бриг, который было хорошо видно с набережных, стал для бывших школьников символом прощания с детством и вступления во взрослую жизнь.

Отметим, что ранее на Дворцовой площади в Петербурге состоялась концертная программа «Алых парусов», где для зрителей открыли два секрета: ведущими стали Алсу и Владимир Маркони, а третьим хедлайнером концерта — группа «Руки Вверх!».