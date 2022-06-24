Могадишо, 25 июня, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Тест на выявление коронавирусной инфекции президента Сомали Хассана Шейха Мохамуда показал положительный результат. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

«Мои дорогие сограждане, я хотел бы донести до вас, что сегодня получил положительный результат теста на COVID-19», — заявил он.

Мохамуд добавил, что у него не проявляются симптомы заболевания, однако он продолжит работать в удаленном режиме на карантине.

Отмечается, что COVID-19 у президента Сомали выявили после его визита в Объединенные Арабские Эмираты. При этом у некоторых членов сомалийской делегации коронавирусную инфекцию выявили во время визита в Дубай. У Мохамуда заболевание выявили уже после его возвращения в Могадишо.