Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 00:36 — ИА Регнум. 25-летний колумбийский центрфорвард «Сочи» Матео Кассьерра перейдет в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает журналист Пипе Серра, «сине-бело-голубые» заплатят «Сочи» 5 миллионов евро за трансфер нападающего.

Логотип «Зенита»

По информации источника, «Зенит» подпишет с Кассьеррой трехлетний контракт, в котором будет предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 22-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Кассьерра перешел в «Сочи» 26 августа 2021 года из португальского клуба «Белененсеш» за 1,2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает колумбийского нападающего в 4,5 миллиона евро.