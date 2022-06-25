Лондон, , 00:32 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает издание Daily Star, на футболиста претендует лондонский «Челси».

Неймар Antoine Dellenbach

В прошедшем сезоне Неймар набрал 19 (13+6) очков по системе гол+пас в 22-х матчах французской Лиги 1 2021/22. В составе сборной Бразилии нападающий отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами в десяти турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предложил туринскому «Ювентусу» арендовать бразильского нападающего на один сезон.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.