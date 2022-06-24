Мехико, 25 июня, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Караван мигрантов, в который преимущественно входят граждане Венесуэлы, выдвинулся из города Тапачула на юге Мексики к мексиканско-американской границе. Об этом 24 июня сообщило издание Diario.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В составе каравана движется около 5000 человек. Они пройдут примерно 40 км до миграционного офиса в Уикстле (мексиканский штат Чиапас), где хотят получить временные разрешения для дальнейшего продвижения к границе США и Мексики.

Помимо венесуэльцев, в караване есть граждане Колумбии, Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Гаити, Пуэрто-Рико, а также Китая и ряда стран Африки. Это уже девятый подобный поток мигрантов в Мексике с начала 2022 года. Отмечается, что люди движутся, несмотря на обильные осадки и холод.

Они выражают недовольство из-за бюрократии и равнодушия местных миграционных властей, поскольку получение документов может занять несколько месяцев. Для лиц, у которых нет крова и источников заработка, такая ситуация становится невыполнимым испытанием.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес заявил, что власти США объявят о предоставлении 300 тысяч рабочих виз выходцам из Мексики и других стран Латинской Америки после визита мексиканского президента в Вашингтон в июле 2022 года.