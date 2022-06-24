Лондон, 25 июня, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» поборется с туринским «Ювентусом» за 22-летнего флангового полузащитника «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить «волкам» 50 миллионов евро и Артура или Уэстона Маккени за итальянского футболиста.

В прошедшем сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 42-х матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Текущее соглашение итальянца с «волками» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дзаньоло в 33 миллиона евро.