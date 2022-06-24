Третьим хедлайнером «Алых парусов» стала группа «Руки вверх!»
Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 00:30 — ИА Регнум. На главном празднике выпускников «Алые паруса» в качестве третьего хедлайнера концертной программы выступила группа «Руки Вверх!». Она завершает большую концертную программу праздника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представляя группу, соведущая концерта Алсу сказала, что под «этих исполнителей зажигали ещё ваши мамы и папы». Напомним, группа «Руки Вверх!» существует с 1995 года.
В рамках концертной программы на сцене «Алых парусов» 24 июня выступили звёзды отечественной эстрады. Исключением не стала и группа «Руки Вверх!». Выпускники охотно приветствовали исполнителей. Солист группы Сергей Жуков в эти минуты исполняет на Дворцовой площади широко известные хиты.
Напомним, что другими хедлайнерами этого вечера стали петербургская группа The Hatters, а также Полина Гагарина.
После завершения концерта на Неве начнется большое свето-музыкальное шоу и пройдет бриг «Россия» под алыми парусами.