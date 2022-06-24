Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 00:30 — ИА Регнум. На главном празднике выпускников «Алые паруса» в качестве третьего хедлайнера концертной программы выступила группа «Руки Вверх!». Она завершает большую концертную программу праздника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с YouTube Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков

Представляя группу, соведущая концерта Алсу сказала, что под «этих исполнителей зажигали ещё ваши мамы и папы». Напомним, группа «Руки Вверх!» существует с 1995 года.

В рамках концертной программы на сцене «Алых парусов» 24 июня выступили звёзды отечественной эстрады. Исключением не стала и группа «Руки Вверх!». Выпускники охотно приветствовали исполнителей. Солист группы Сергей Жуков в эти минуты исполняет на Дворцовой площади широко известные хиты.

Напомним, что другими хедлайнерами этого вечера стали петербургская группа The Hatters, а также Полина Гагарина.

После завершения концерта на Неве начнется большое свето-музыкальное шоу и пройдет бриг «Россия» под алыми парусами.