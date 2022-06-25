Мадрид, , 00:14 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании по футболу Пабло Сарабия может провести следующий сезон в мадридском «Атлетико». «Матрасники» планируют арендовать футболиста с правом выкупа.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

В прошедшем сезоне Сарабия, выступая за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды, принял участие в 29-ти матчах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Пабло Сарабия перешел в «Пари Сен-Жермен» 2 июля 2019 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.