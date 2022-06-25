Бергамо, Италия, , 00:10 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Аталанты» и сборной Италии по футболу Маттео Пессина может покинуть клуб из Бергамо в летнее трансферное окно.

По информации источника, на Пессину претендуют «Монца», за которую футболист выступал в период с 2009 по 2015 годы, и «Верона», в которой итальянец провел сезон 2019/20 на правах аренды.

Текущее соглашение Пессины с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттео Пессина принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.