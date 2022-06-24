Мадрид, , 23:46 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио планирует перейти в «Милан», так как считает, что в «Ливерпуле» будет получать недостаточно игрового времени.

Марко Асенсио Dariusz Okseniuk

Ранее сообщалось, что Марко Асенсио планирует покинуть «сливочных» в летнее трансферное окно. «Реал» готов отпустить испанца за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марко Асенсио принял участие в 42-х матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Реал» выкупил Марко Асенсио 1 июля 2015 года у «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. Текущее соглашение 26-летнего испанца с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.