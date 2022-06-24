Донецк, , 23:44 — REGNUM Мальчик 2009 года рождения погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими боевиками 24 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Смерть

Кроме того, погибли две женщины — 1939 и 1958 г. р. Женщина 1949 года рождения получила ранение. При обстреле города Ясиноватая (ДНР) ранение получил молодой человек 2000 года рождения.

За сутки в результате атак ВСУ в ДНР погибли три человека и двое получили ранения. Огонь украинские боевики открывали по республике из артиллерии и тяжёлых миномётов.

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