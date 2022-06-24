Милан, Италия, , 23:42 — REGNUM 25-летний бразильский центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер, как сообщает журналист Николо Скира, согласовал с миланским «Интером» пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

По информации источника, «нерадзурри» заплатят «Торино» 35-40 миллионов евро за трансфер Глейсона.

В прошедшем сезоне Глейсон Бремер принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

Глейсон Бремер выступает за «Торино» с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.