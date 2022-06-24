Киев, , 23:36 — REGNUM Украина за последние полтора месяца получила порядка двух сотен 155-мм артиллерийских орудий стандарта НАТО, заявил 24 июня министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телевидения.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, эти орудия более «точные и эффективные», и способны менять «картину боя».

«В целом, это уже около 200 сегодня в наличии 155-го калибра, которые мы получили буквально за последние полтора месяца», — сказал Резников.

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