Киев, 24 июня, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Украина за последние полтора месяца получила порядка двух сотен 155-мм артиллерийских орудий стандарта НАТО, заявил 24 июня министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телевидения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, эти орудия более «точные и эффективные», и способны менять «картину боя».

«В целом, это уже около 200 сегодня в наличии 155-го калибра, которые мы получили буквально за последние полтора месяца», — сказал Резников.