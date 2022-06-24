Барселона, Испания, , 23:28 — REGNUM 27-летний французский центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Лангле может провести следующий сезон в лондонском «Тоттенхэм» на правах аренды. Об этом 24 июня сообщило издание ESPN.

По информации источника, стороны близки к заключению однолетнего арендного соглашения без права выкупа.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» планируют продать Лангле в грядущее летнее трансферное окно. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского защитника в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Клеман Лангле принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.