Ньюкасл, Великобритания, 24 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Ньюкасл» в ближайшее время объявит о трансфере 22-летнего центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов Свена Ботмана.

Losc.fr «Лилль»

По информации источника, английский клуб заплатит «Лиллю» 37 миллионов евро за трансфер Ботмана. При этом трансферная стоимость 22-летнего нидерландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

За «Лилль» Ботман выступает с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Свен Ботман принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.