Тирана, , 23:35 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 24 июня ему позвонил лидеру болгарской оппозиции Бойко Борисову (сразу по окончании голосования в парламенте Болгарии). Голосование по французскому предложению о снятии вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС разблокировало переговоры и для Албании.

Бойко Борисов European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Рама, ранее назвавший политику Болгарии «позорищем», заявил, что Борисов спас лицо своей страны.

«Я не могу как следует поблагодарить за его добрую мысль позвонить мне, но могу поблагодарить за решающую роль в снятии вето в парламенте! Настоящий друг, настоящий лидер. Его партия ГЕРБ и другие спасли лицо Болгарии и ЕС! Теперь ЕС должен действовать быстро!», — заявил политик в соцсети.

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