Луганск, 24 июня 2022, 23:19 — REGNUM Около 600 украинских боевиков сдались в плен российским войскам и Народной милиции ЛНР под Лисичанском, сообщил 24 июня помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
Он уточнил, что в это число входят также и раненые боевики.
«Погибших в разы больше», — добавил Киселёв.
По его словам, в намечающемся котле под Лисичанском могут оказаться до 4,5 тыс. украинских боевиков.
Напомним, 24 июня Минобороны России официально сообщило о блокировании Лисичанска с южного направления.
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