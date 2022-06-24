Луганск, , 23:19 — REGNUM Около 600 украинских боевиков сдались в плен российским войскам и Народной милиции ЛНР под Лисичанском, сообщил 24 июня помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Пленные ВСУ Цитата из видео «Пленные ВСУ не понимают почему все озадачены только полком Азов»

Он уточнил, что в это число входят также и раненые боевики.

«Погибших в разы больше», — добавил Киселёв.

По его словам, в намечающемся котле под Лисичанском могут оказаться до 4,5 тыс. украинских боевиков.

Напомним, 24 июня Минобороны России официально сообщило о блокировании Лисичанска с южного направления.

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