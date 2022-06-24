Ижевск, 24 июня, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Сейчас одной из самых злободневных тем является занятость. Об этом заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на совещании по вопросам занятости и социальной поддержки населения, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Picserver.org Безработица

По словам Семенова, с начала года 667 предприятий Удмуртии сообщили о плановом высвобождении работников. Рисковали потерять работу около 4 тыс. человек.

«Сейчас ситуация изменилась — больше половины предприятий свои заявки отозвали. Теперь число сотрудников, которые могут быть сокращены, не более 730», — констатировал председатель регионального правительства.

Он отметил, что в регионе большое внимание уделяется обеспечению условий для эффективной работы предприятий. На их поддержку из регионального бюджета предусмотрено почти 160 млн рублей. Кроме того, 13 промышленных предприятий Удмуртии включены в российский список системообразующих, что позволяет получать адресную поддержку.

Также сохранению занятости способствует институт кураторства. С каждым работодателем, который испытывает или может испытать сложности, работает представитель правительства РФ и ведет превентивный мониторинг ситуации. Трудовые ресурсы удается перенаправлять от предприятий, планирующих увольнения, к тем, кто нуждается в работниках.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что в республике наблюдается один из самых низких в Поволжье уровень безработицы. Так, в республике по итогам января-апреля уровень реальной безработицы составил 2,8%, а средний показатель по ПФО составляет 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, также Комаров говорил, что в республике проводится большая, в том числе точечная работа с предприятиями. В качестве хорошего примера взаимодействия он назвал Ижевский автомобильный завод, где предпринимаются все меры, чтобы обеспечить занятость и снизить риски. В регионе одни из самых лучших по стране показателей реализации национального проекта «Жилье и городская среда», исполнение составляет более 80%.

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