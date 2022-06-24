Москва, 24 июня, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Не в пример другим странам Украина очень быстро получила статус кандидата в ЕС, говорится в опубликованном 24 июня заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

По словам российского дипломата, ЕС, как видно из результатов завершившегося сегодня саммита, «продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях сдерживания России».

Захарова обратила внимание на то, что европейцы дали Киеву статус кандидата в ЕС, отодвинув требования, которые обычно предъявляются к другим кандидатам, включая верховенство права, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы.

Например, для сближения с ЕС Брюсселем всегда ставился вопрос о соблюдении прав человека, о защите нацменьшинств, о свободе слова и о развитии рыночной экономики. Но в случае с Украиной эти критерии «попросту отодвинуты в сторону в угоду политической конъюнктуре».

Мария Захарова «Будущее «единой Европы», её «идеалы» демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что европейцы продолжают вооружать Киев. А теперь Украина в новом качестве страны — кандидата в ЕС «с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28–30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники».