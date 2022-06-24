Москва, 24 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Российский рэпер Flesh (Павел Дылдин) выпустил новый мини-альбом под названием Lowkey. Релиз проекта состоялся 24 июня на всех музыкальных платформах.

Кадр из микроблога артиста Рэпер Flesh

В опубликованный альбом попали шесть сольных песен, каждая из которых выполнена в различных жанрах: от хайперпопа до детройт-рэпа. Стоит отметить, что Lowkey стал первым полноформатным релизом Flesh в 2022 году.

Напомним, Flesh начал музыкальную деятельность в 2012-м и к настоящему моменту успел записать более 6 студийных альбомов. С 2021 года проживает в США.