История вопроса

Праздник выпускников школ «Алые паруса» отмечается в Санкт-Петербурге с 1968 года. Он проводится ежегодно в ближайшую к самой светлой белой ночи субботу. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году. «Алые паруса» состоят из двух частей - концерта на Дворцовой площади с участием популярных музыкантов и пиротехнического шоу на Неве, когда по реке проплывает парусник с алыми парусами в сопровождении музыки и фейерверков.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении праздника выпускников в онлайн-формате.

