Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 22:54 — ИА Регнум. На сцену городского праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге вышла группа The Hatters. Петербургская группа исполнит свои главные хиты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Сцена «Алых парусов»

Эта группа — один из обещанных хедлайнеров концерта, помимо Полины Гагариной и еще одного исполнителя, чье имя держалось в секрете. Ранее на сцене выступили Миа Бойко, Хабиб и Galibri & Mavik, исполнив свои хиты.

Впереди выпускников ждёт выступление Вани Дмитриенко, Анатолия Цоя, Ханны и Люси Чеботиной.