Ижевск, , 22:49 — REGNUM Удмуртия входит в тройку лидеров в России по самому низкому уровню безработицы. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономика региона в целом восстановилась после пандемии, наметился рост промышленного производства, бюджет пополняется за счет налоговых поступлений — значит, предприятия работают, жизнь не стоит на месте», — отметил полпред и добавил, что очень важно сохранять эту тенденцию.

По словам Комарова, в республике проводится большая, в том числе точечная работа с предприятиями. В качестве хорошего примера взаимодействия он назвал Ижевский автомобильный завод, где предпринимаются все меры, чтобы обеспечить занятость и снизить риски.

Также приволжский полпред подчеркнул, что у Удмуртии одни из самых лучших по стране показателей реализации национального проекта «Жилье и городская среда», исполнение составляет более 80%. Кроме того, республика является одним из немногих регионов России, где наблюдается рост ипотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Удмуртии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 76 дворов и 90 общественных пространств. В настоящее время работы ведутся на территории 45 дворов и 37 скверов и парков республики. При этом уже сданы пять дворов и 14 общественных пространств.

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